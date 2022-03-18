الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

ضبط حزام ناسف وقاعدة صواريخ وعبوات ناسفة في الانبار

ضبط حزام ناسف وقاعدة صواريخ وعبوات ناسفة في الانبار
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، ضبط حزام ناسف وقاعدة صواريخ وعبوات ناسفة جنوبي القائم بمحافظة الانبار.

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان، انه "بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٢٨ وفصيل استطلاع اللواء وقوة من فصيل قناصة الفوج الثاني للواء اسفرت عن الوصول الى مخبأ يضم حزاماً ناسفاً، قاعدة لاطلاق صواريخ كاتيوشا،و١٥٠٠ اطلاقة عتاد bkc،6 عبوات ناسفة، ٤ صواريخ جهنم ، سبطانة spg9، في منطقة ام الضايع بصحراء الشامية جنوب قضاء القائم بالانبار".

واضاف البيان، ان "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

روابط ذات صلة

العراق: استهداف قاعدة بلد الجوية بالصورايخ

الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في خانقين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة مغربية تستنكر ترحيل المملكة لمهاجرين يمنيين

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-03-2022

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. أوكرانيا.. ومصير المفاوضات والوساطات

الرياض سترحل شخصين محتجزين من الإيغور إلى الصين

المنسقة الخاصة في لبنان تحث على إجراء إصلاحات ملموسة 

مساعدة الرئيس الايراني.. : الحظر الأميركي يعرقل تنفيذ المشاريع الصحية في ايران