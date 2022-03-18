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بلغاريا تطرد 10 دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد بالرد بالمثل

بلغاريا تطرد 10 دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد بالرد بالمثل
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية البلغارية اليوم الجمعة إنها أعلنت عشرة دبلوماسيين روس "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد بسبب ما قالت إنها أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.

العالم-روسيا

وهذه هي الموجة الثانية من طرد الدبلوماسيين الروس من بلغاريا، ففي الثاني من مارس آذار طردت بلغاريا دبلوماسيين اثنين بتهم تورطهم في الجاسوسية.

وكانت بلغاريا أوثق حليف لموسكو خلال الحرب الباردة، لكنها الآن عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وأدانت الغزو الروسي لأوكرانيا.

وطردت بلغاريا ثمانية دبلوماسيين روس منذ أكتوبر تشرين الأول 2019 للاشتباه في قيامهم بالتجسس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني إن رئيس الوزراء كيريل بتكوف تمت استشارته بشأن الطرد كما جرى إبلاغ السفير الروسي في صوفيا بالقرار.

ووصفت السفارة الروسية في بلغاريا هذه الخطوة بأنها "خطوة معادية" ستضر بالعلاقات بين صوفيا وموسكو مشيرة إلى أن روسيا سترد بالمثل.

كانت سلوفاكيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قد طردت يوم الإثنين ثلاثة من طاقم السفارة الروسية استنادا إلى معلومات استخباراتية.

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بلغاريا تطرد 10 دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد بالرد بالمثل