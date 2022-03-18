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بعد 27 سنة.. فتح المعبر الحدودي بين المغرب والجزائر

بعد 27 سنة.. فتح المعبر الحدودي بين المغرب والجزائر
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

فتح المعبر الحدودي جوج بغال بين المغرب والجزائر، بعد إغلاق طويل يمتد منذ أزيد من 27 سنة، لكن بشكل استثنائي الساعات فقط، لتسليم 40 معتقلا مغربيا، كان السلطات الجزائرية قد اعتقلتهم بسبب الإقامة غير القانونية.

العالم - المغرب

وأوضحت مصادر محلية، أنه في عملية غير اعتيادية، تم فتح بوابات المعبر الحدودي مساء أمس الخميس بشكل استثنائي، لإدخال المعتقلين المغاربة والذي تم توقيفهم في وقت سابق بسبب مشاكل في وثائق الإقامة.

يذكر أن عملية كانت احدى المرات النادرة التي يفتح فيها المعبر الحدودي بين البلدين، وعادة ما تكون العملية لها علاقة بدوافع إنسانية بحتة.

للإشارة المعبر الحدودي جوج بغال، كان قبل غلقه صلة تواصل بين الاقارب المتواجدين بين طرفي الحدود، حيث توجد عائلات تجمعها صلة نسب وقرابة، كما كان أحد الممرات التجارية لتبادل السلع بين المدن الحدودية وبوابة سياحية مما شكل عامل انتعاش للمنطقة.

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بعد 27 سنة.. فتح المعبر الحدودي بين المغرب والجزائر

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