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نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب بإلغاء استقطاعات بدل الطعام

نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب بإلغاء استقطاعات بدل الطعام
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، وزارة الداخلية بإلغاء استقطاعات بدل الطعام بسبب مؤشرات فساد العقود.

العالم - العراق

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نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب بإلغاء استقطاعات بدل الطعام

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