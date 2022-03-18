الرئيس الصيني يدعو نظيره الاميركي إلى التعاون لإنهاء الأزمة الأوكرانية

العالم - اسيا والباسفيك

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن شي، قوله: "بصفتنا أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأكبر اقتصادين في العالم، يجب ألا نقود تنمية العلاقات الصينية الأمريكية على المسار الصحيح فحسب".

واستطرد: "بل يجب علينا أيضا تحمل مسؤولياتنا الدولية الواجبة وبذل الجهود من أجل السلام والهدوء في العالم. أزمة أوكرانيا شيء لا نريد رؤيته".

وأضاف: "تُظهر الأحداث مرة أخرى أن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى مرحلة المواجهة، والصراع ليس في مصلحة أحد". لم يعلن البيت الأبيض بعد عن تفاصيل القمة الافتراضية، لكنه قال إن المحادثات استمرت ساعتين.

تأتي المكالمة بين شي ونظيره الأمريكي بعد أشهر من آخر قمة افتراضية بينهما في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أول حديث مباشر بين البلدين منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جاء بيان شي مشابها لما قاله وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية قبل نحو أسبوعين، ورددته المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ مرة أخرى اليوم الجمعة.

وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر.

في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.