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بريطانيا تمنح 6.5 ألف تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين

بريطانيا تمنح 6.5 ألف تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مصادر من وزارة الداخلية البريطانية بأن المملكة المتحدة أصدرت 6500 تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين.

العالم-اوروبا

وبحسب قناة سكاي نيو تي، أصدرت السلطات البريطانية 6500 تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين بموجب الخطة العائلية.

وتم تقديم إجمالي 27000 طلب بموجب مخطط الأسرة أمس الخميس، وتمت الموافقة على 6500 حتى الآن.

بالإضافة إلى مخطط الأسرة، الذي يسمح للأشخاص الذين لديهم أقارب في المملكة المتحدة بالحصول على تأشيرات، هناك أيضا مخطط يكون فيه المقيمون في المملكة المتحدة على استعداد لقبول اللاجئين في منازلهم.

وتعتبر التأشيرات بموجب مخطط الأسرة للاجئين الأوكرانيين مجانية، تصدر لمدة ثلاث سنوات وتسمح لحامليها بالعيش والعمل والدراسة.

ودخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ23 ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرارالغرب بإمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-03-2022

بريطانيا تمنح 6.5 ألف تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين

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