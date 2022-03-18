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بعد بلغاريا.. دول البلطيق ترحل دبلوماسيين روسا من أراضيها

بعد بلغاريا.. دول البلطيق ترحل دبلوماسيين روسا من أراضيها
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

قررت سلطات لاتفيا وإستونيا وليتوانيا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، في أعقاب اتخاذ حكومة بلغاريا قرارا مماثلا في وقت سابق من اليوم الجمعة.

العالم- اوروبا

وقرر وزير الخارجية اللاتفي، إدغار رينكيفيتش، وفقا لبيان صدر عن وزارته، إعلان ثلاثة موظفين في السفارة الروسية شخصيات غير مرغوب فيها، بدعوى ممارستهم "أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي وتلحق ضررا بجمهورية لاتفيا".

وطالبت سلطات لاتفيا هؤلاء الدبلوماسيين الروس بمغادرة أراضيها في فترة أقصاها منتصف ليل 23 على 24 مارس.

من جانبها، أعلنت وزارة خارجية إستونيا أنها استدعت اليوم سفير موسكو لدى تالين وسلمت إليه مذكرة تنص على إعلان ثلاثة من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية شخصيات غير مرغوب فيها، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وحملت الوزارة هؤلاء الدبلوماسيين الروس المسؤولية عن ممارسة "أنشطة تخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، متهمة إياهم بـ"العمل بشكل مباشر ونشاط على تقويض أمن إستونيا ونشر الدعاية المبررة للإجراءات العسكرية الروسية".

من جانبها، قررت وزارة خارجية ليتوانيا، وفقا لبيان صدر عنها، إعلان أربعة موظفين في السفارة الروسية شخصيات غير مرغوب فيها بدعوى ممارستهم أنشطة "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي"، وطالبتهم بمغادرة البلاد في غضون خمسة أيام.

وأقرت دول البلطيق في بياناتها بأن إجراءاتها الجديدة تأتي "تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا"، متهمتين روسيا بـ"شن عدوان" على هذا البلد.

واتهمت الدول الثلاث في بياناتها روسيا بمخالفة القانون الدولي بإجراء عمليتها العسكرية في أراضي أوكرانيا، مطالبة موسكو بسحب قواتها من أراضي هذا البلد.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة خارجية بلغاريا عن ترحيلها عشرة دبلوماسيين روس بدعوى ممارستهم "أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا"، دون شرح المزيد من التفاصيل.

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