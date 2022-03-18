شاهد.. وزير الحج السابق في حكومة كرزاي يتحدث عن عرض الـ'سي اي إیه' له

العالم - خاص بالعالم

وقال تشكري في حوار خاص مع قناة "الحوار" إن خمسة اشخاص من الـ"سي اي إیه" جاؤوا الى بيتي اربعة رجال وامراة واحدة، وعرضوا علي بان يرشحوني الى منصب رئيس الدولة مع اعطائي أموال كثيرة مقابل ان اصبح جاسوسا لهم وان أترك المظاهرات في افغانستان، مؤكدا على رفضه لهذا الطلب.

واضاف، أن اعضاء الـ"سي اي إیه" جاوؤا الى بيته مرتين وفي المرة الثانية كان معهم جنود اسرائيليون، مشيرا الى انهم قالوا: منذ دخول الاميركان الى افغانستان كان يرافقهم جنود اسرائيليون لكي يتدربوا على الشعب الافغاني".

ولفت تشكري الى ان الاميركان كانوا يزعمون بانه كان يعمل لصالح السفارة الايرانية، مؤكدا عدم وجود اي صلة بينه وبين السفارة الايرانية.

وأوضح تشكري ان مطالب الاميركان كان ان ينسحب من المظاهرات ضد "اسرائيل" وثانيا ان يجمع علماء افغانستان حتى يفتون بقانونية الاميركان داخل البلد وان طالبان هم طغاة وقتلهم واجب، مؤكدا على انه رفض هذه المطالب واخبر كرزاي في الامر، وبدوره اخبره كرزاي ان يرفض مطالبهم.

واوضح تشكري، أن بعد رفضه لمطالبتهم هددوه والغوا سفره الى اميركا ولقائه مع "هنري كلينتون".

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