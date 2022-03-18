أردوغان يفتتح جسرا معلقا ضخما يربط أوروبا وآسيا

العالم - تركيا

ويربط جسر "جناق قلعة 1915" ساحلي تركيا الأوروبي والآسيوي وشيدته شركات تركية وأخرى كورية جنوبية باستثمار بلغ 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار).

والمسافة بين برجي الجسر هي الأطول في جسر معلق في العالم.

وتعد المشروعات العملاقة أهم إنجازات أردوغان منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إلى الحكم في عام 2002، ومن بينها مطار جديد في إسطنبول وأنفاق سكك حديدية وسيارات تحت مضيق البوسفور في إسطنبول وجسر فوقه.

وتحيي تركيا في 18 مارس/ آذار من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معركة "جناق قلعة" ضد الحلفاء بفعاليات ثقافية، لكنها اليوم تخلد الذكرى الـ107 بافتتاح جسر "جناق قلعة 1915" الأطول في العالم.

ويشير اسم الجسر "جناق قلعة" إلى المدينة التي دارت رحى المعركة فيها، في حين يرمز الرقم 1915 إلى سنة وقوع المعركة.