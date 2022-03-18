الزحف إلى ميدان الشهداء – 2013

العالم - لن ننسى

وكان هذا الزحف في الذكرى الثانية لاعلان قانون الطوارئ في البلاد الذي وضع البحرين تحت الاحكام العرفية.

في الـ15 شهر مارس عام 2013 لبى الاف البحرين نداء شباب ائتلاف الت14 من فبراير وشاركوا في تظاهرة تحت شعار الزحف الى ميدان الشهداء في العاصمة المنامة وتزامت التظاهرة مع الذكرى الثانية لاعلان قانون الطوارئ في البلاد في الـ15 مارس آذار عام 2011 وقد توجه الالاف نحو ميدان الشهداء دوار اللولوة تقدمهم عددا من اباء الشهداء وذويهم تاكيدا بالتشبث باهداف الثورة لكن قوات نظام البحرين قمعتهم برصاص الشوزن ورصاص المطاط وقنابل الغاز السام.