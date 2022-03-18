سوريا بعد دخول أزمتها عامَها 12.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

العالم - سوريا

بينما استمرّ الاحتِلال التركي وفصائله المُسلّحة على بعض المناطق في الشّمال الغربي السوري على رأسها مُحافظة إدلب، ولكن هذا الوضع لن يدوم طويلًا، مثلما لم تدم أوضاع مُماثلة في مُعظم أنحاء البلاد والمسألة مسألة وقت وتوقيت.

المُؤامرة التي استمرّت 11 عامًا، والمدعومة بأكثر من 200 مِليار دولار مُعظمها من دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكيّة كانت تهدف إلى إطاحة النظام الحاكِم، واستِبداله بآخر تدعمه تركيا ويسير في الفلك الأمريكي، ويتبنّى سياسة تطبيعيّة مع الاحتِلال الإسرائيلي، وتفتيت وحدة التّراب السوري، ولكنّ الجيش العربي السوري وحُلفاءه الاستراتيجيين في روسيا ولبنان وإيران أحبطوا الجُزء الأكبر من هذه المُؤامرة، واستعادوا أكثر من 70 بالمِئة من الأراضي السوريّة إلى سِيادة الدّولة.

مُعظم الدّول التي شهدت ما يُسمّى بثورات الربيع العربي، إن لم يكن كلها، تملك إرثًا ضخمًا مُشَرِّفًا في التصدّي لمشروع الهيمنة الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة العربيّة، ودعم المُقاومة الفِلسطينيّة واللبنانيّة لتحرير أراضيها المُحتلّة، ولهذا كانت وما زالت مُستهدفةً، ولكن هذا الاستِهداف يقترب من هزيمته بعد الحرب الأوكرانيّة الحاليّة، التي ستُغيّر كُل المُعادلات في المِنطقة لمَصلحة شُعوبها وقِياداتها الوطنيّة والشّريفة.

كانَ، وما زالَ، مُؤلمًا لنا، أن تكون الحُكومة التركيّة الحاليّة رأس حربة في هذه المُؤامرة على سوريا الدّولة الجارة التي وثقت بها، ووقفت في خندقها بكُل أمانة وصِدق في مُواجهة الحركات الانفصاليّة التي تُهَدِّد أمنها واستِقرار بلادها، وأن تفتح دول عربيّة ودول مجلس التعاون أبواب خزائنها لدعم وتدريب المُسلّحين المُنخرطين فيها، بتعليماتٍ أمريكيّة صريحة، فإنّه أكثر إيلامًا، ولعلّ اعتِرافات الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس وزراء دولة قطر الأسبق في العديد من مُقابلاته الإعلاميّة، حول تفاصيل المُؤامرة ودور حُكومته وأُخرى لدول مجلس التعاون، بالصّوت والصّورة ما يُؤكِّد ما نقوله آنفًا.

أكثر من نِصف الشعب السوري تشرّد سواءً داخِل الوطن أو في المنافي الخارجيّة، وما يزيد عن نِصف مِليون من أبنائه وقوّاته المُسلّحة استشهدوا، والباقي الذي صمد على أرض بلاده ورفض مُغادرتها، وما زال يعيش مُعظمه بين الأنقاض، وتحت حِصار أمريكي ظالم، حرَمَه من أبسط مُتطلّبات العيش، والخدمات العامّة والأساسيّة.

سوريا التي يمتدّ إرثها الحضاري لأكثر من ثمانية آلاف عام، وكانت موطنًا لإمبراطوريّات عظيمة، وخاضت جميع الحُروب العربيّة ضدّ الاحتِلال الاسرائيلي، وقبضت بقُوّةٍ على جَمْرِ عُروبتها، ورفضت أن تخضع للمُؤامرة وتتنازل عن قيمها وثوابِتها في مُقاومة الاحتِلال والمشروع الصّهيوني، سوريا الصّامدة هذه خرجت من عُنُق الزّجاجة، أو أوشكت، وأحبطت المُؤامرة، أو مُعظم فُصولها، ولم تركع مُطلقًا ولن تركع، والشّعوب الحُرّة لا ترضخ ولا تستسلم، ولا تبخل بالعطاء من دمها وأرواحها.

جميلٌ أن الأغلبيّة السّاحقة من السوريين الذين انخدعوا بالدّعاية الامريكيّة المُضلّلة وأدواتها، وانطلت عليهم أكاذيبها المسمومة، بدأوا يستعيدون وعيهم، ويُزيلون الغشاء الذي أعماهم عن رؤية تفاصيل المُؤامرة على بلدهم وعُروبتهم وعقيدتهم الإسلاميّة الحقّة.

سوريا انتصرت على المُؤامرة وتسير بخُطى واثقة على أرض التّعافي، والخُروج من الأزمة والقضاء على ما تبقّى من ذُيولِ المُؤامرة، والنّصر صبْر ساعة.

رأي اليوم