بدء تدشين مصفاة المرحلة 14 من حقل فارس الجنوبي المشترك

العالم - ايران

وأعلن محسن خجسته مهر من شركة النفط الوطنية الإيرانية عن هذا الخبر يوم الخميس وقال انه : "بجهود خبراء محليين ، وبعد انجاز أعمال البناء المكثفة ، واستلام الغاز الحامض من المنصات البحرية لتنقية الغاز في مصفاة المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي ، بدأ تسليم الغاز المكرر من خط المعالجة هذا إلى خط الشبكة العامة لنقل الغاز الوطني.

وفي إشارة إلى دخول الغاز الحامض من المنصات البحرية من المرحلة 14 لحقل بارس الجنوبي إلى منشآت المصفاة الخاصة بهذا المشروع يوم الاثنين (29 مارس 1400) ، قال: "وبالتالي ، فإن جزءًا من طاقة المعالجة لمصفاة المرحلة 14 بطاقة 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا أي ما يعادل 14.2 "مليون متر مكعب من الغاز دخلت حيز التشغيل.

وذكّر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية: أن التأخير في إنجاز وتشغيل المصفاة في الحكومة السابقة تسبب في اهتراء بعض معدات وصمامات المصفاة ، ولكن بجهود الإدارة الجهادية لشركة النفط الوطنية الإيرانية والمقاولين المعنيين في الحكومة الثالثة عشر تم بحمد لله رفع كل النواقص والمشاكل والان الغاز المكرر يتم ضخه في الشبكة الوطنية.

وأضاف خجسته مهر: "لسوء الحظ ، بسبب الاحتجاجات العمالية في بداية العام الحالي ، كان هناك تأخير لمدة ثلاثة أشهر في عملية بناء المصفاة ، والتي تم حلها من خلال إدارة الأمر".

وبشأن قضايا أخرى بالمشروع قال: "بالرغم من المشاكل التي سببها تفشي فيروس كورونا إلا أن هناك حوالي 7000 شخص يعملون في مصفاة المرحلة 14 ، عبر رعاية البروتوكولات الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنقل الافراد بشكل بأمان ".