الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تؤكد ضرورة اجابة واشنطن عن أسئلة روسيا حول الأنشطة البيولوجية العسكرية بأوكرانيا

الصين تؤكد ضرورة اجابة واشنطن عن أسئلة روسيا حول الأنشطة البيولوجية العسكرية بأوكرانيا
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعرب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، عن ضرورة الإجابة عن الأسئلة التي أثارتها روسيا حول المشاركة في البرامج البيولوجية في أوكرانيا.

العالم-روسيا

وقال جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول البرنامج العسكري البيولوجي في أوكرانيا: "الصين تعارض بشدة تطوير أو امتلاك أو استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية من قبل أي دولة".

وأضاف: "أي معلومات عن نشاط عسكري بيولوجي يجب أن تثير القلق وتجذب انتباه المجتمع الدولي حتى يمكن تجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه".

وتابع: "في هذا الصدد، يجب على الأطراف اتخاذ نهج مسؤول. لقد قدمت روسيا وثائق جديدة تم اكتشافها للتو في هذا فيما يتعلق. لذلك ينبغي للأطراف المهتمة الرد على الأسئلة وتقديم توضيحات شاملة وفي الوقت المناسب لإزالة شكوك المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال سفير روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن أوكرانيا والولايات المتحدة تنتهكان اتفاقية الأسلحة البيولوجية، مشيرا إلى أن كل الأدلة الجديدة على الأنشطة الخطرة موجودة في أوكرانيا.

روابط ذات صلة

لحظة بلحظة.. روسيا تتهم واشنطن وأوكرانيا بمخالفة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية

لافروف يؤكد ضرورة مناقشة مسأله المختبرات البيولوجية بأوكرانيا في مجلس الأمن

وثيقة تؤكد مشاركة البنتاغون في تمويل المشاريع البيولوجية في أوكرانيا

موسكو: المختبرات البيولوجية في أوكرانيا لا تشكل خطراً على روسيا فحسب بل على أوروبا بأسرها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو تؤكد استعدادها ضمان حياة الأوكرانيين الذين يلقون السلاح في ماريوبول

واشنطن تتحدث عن امكانية رفع العقوبات عن موسكو لكن بشرط!

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. اليمن..مشاورات سلام في الرياض دون مشاركة صنعاء

الاتحاد الأوروبي يعلن بدء مسار اوكرانيا للانضمام اليه

بايدن يحذر بكين من 'تداعيات' في حال مساعدتها لموسكو

زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب كياسر شمال ایران