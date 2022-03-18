الصين تؤكد ضرورة اجابة واشنطن عن أسئلة روسيا حول الأنشطة البيولوجية العسكرية بأوكرانيا

العالم-روسيا

وقال جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول البرنامج العسكري البيولوجي في أوكرانيا: "الصين تعارض بشدة تطوير أو امتلاك أو استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية من قبل أي دولة".

وأضاف: "أي معلومات عن نشاط عسكري بيولوجي يجب أن تثير القلق وتجذب انتباه المجتمع الدولي حتى يمكن تجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه".

وتابع: "في هذا الصدد، يجب على الأطراف اتخاذ نهج مسؤول. لقد قدمت روسيا وثائق جديدة تم اكتشافها للتو في هذا فيما يتعلق. لذلك ينبغي للأطراف المهتمة الرد على الأسئلة وتقديم توضيحات شاملة وفي الوقت المناسب لإزالة شكوك المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال سفير روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن أوكرانيا والولايات المتحدة تنتهكان اتفاقية الأسلحة البيولوجية، مشيرا إلى أن كل الأدلة الجديدة على الأنشطة الخطرة موجودة في أوكرانيا.