شاهد..هكذا سيفشل مخطط واشنطن في الانتخابات اللبنانية

العالم - خاص بالعالم

واوضح سعود في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "استوديو بيروت" أن فريق المقاومة لدية مشروع واضح وصريح لتطوير الاقتصاد والاجتماع اللبناني، في المقابل لايوجد اي فريق يمتلك اي مشروع لخروج لبنان من ازمته الاقتصادية والاجتماعية في الانتخابات اللبنانية.

واشار سعود الى ان فريق المقاومة فريق منظم وآلياته الانتخابية وانتمائه واضحة لحزب الله وحلفائه وهذا يؤكد فوزه في الانتخابات النيابية اللبنانية القادمة.

واكد سعود ان وضوح موقف فريق حزب الله في الانتخابات بما يمتلك من مشروع تطويري للبنان سيجدد شرعيته في البلاد.

ولفت سعود الى ان واشنطن تسعى لنزع السلاح من المقاومة في لبنان، مشيرا الى ان اكثر النواب في مجلس النواب اللبناني يرفضون هذا.

وبين سعود ان الصحافة السعودية تكتب عن الانتخابات اللبنانية بانها لو اجريت ستجدد شرعية المقاومة، وهذا ما تخشاه واشنطن والسعودية.

و أكد سعود ان حزب الله وحلفائه سيكون لهم 65 نائب في مجلس النواب اللبناني، وهذا يعني ان كل الخطط من اجل انهيار لبنان وزحزحة حزب الله من المشهد الانتخابي ستفشل.

ولفت سعود الى ان مراكز الداسات التابعة لسفارات الدول الاوربية وللسفارة الاميركية تؤكد خسارة كافة مشاريعهم في الانتخابات النيابية اللبنانية.

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https://www.alalam.ir/news/6092733