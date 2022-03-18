الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يحذر بكين من 'تداعيات' في حال مساعدتها لموسكو

بايدن يحذر بكين من 'تداعيات' في حال مساعدتها لموسكو
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية بوجود "عواقب وتداعيات" على الصين في حال تقديمها دعما ماديا لروسيا.

العالم-الاميركيتان

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الرئيس جو بايدن تحدث اليوم مع الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وركز الحديث على الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن "الرئيس بايدن أبرز وجهات نظر الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا بشأن هذه الأزمة، وشرح جهودنا لمنع الغزو ثم الرد عليه، بما في ذلك من خلال فرض تكاليف على روسيا".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى "التداعيات والعواقب في حال قدمت الصين دعما ماديا لروسيا... وأكد دعمه لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة".

كما اتفق الزعيمان، وفقا للبيان، على "أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا".

ولفت بايدن إلى أن "السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تواصل معارضة أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن".

من جانبه دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه الافتراضي مع بايدن بكين وواشنطن إلى العمل معا لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

روابط ذات صلة

الرئيس الصيني يدعو نظيره الاميركي إلى التعاون لإنهاء الأزمة الأوكرانية

اتصال هاتفي بين رؤساء جمهورية اميركا والصين

بيسكوف يرد على "إهانة" بايدن لبوتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو تؤكد استعدادها ضمان حياة الأوكرانيين الذين يلقون السلاح في ماريوبول

واشنطن تتحدث عن امكانية رفع العقوبات عن موسكو لكن بشرط!

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. اليمن..مشاورات سلام في الرياض دون مشاركة صنعاء

الاتحاد الأوروبي يعلن بدء مسار اوكرانيا للانضمام اليه

بايدن يحذر بكين من 'تداعيات' في حال مساعدتها لموسكو

زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب كياسر شمال ایران