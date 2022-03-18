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الاتحاد الأوروبي يعلن بدء مسار اوكرانيا للانضمام اليه

الاتحاد الأوروبي يعلن بدء مسار اوكرانيا للانضمام اليه
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوكرانيا بدأت مسارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

العالم-اوروبا

وذكرت فون دير لاين اليوم الجمعة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها طمأنت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن "دعم الاتحاد الأوروبي الثابت" لبلده.

وتابعت: "مسار أوكرانيا الأوروبي انطلق الآن. تتطلب الأوقات كهذه الرؤية والثبات والجلد اللازم لاتخاذ خطوات صعبة واحدة تلو أخرى، وستمضي المفوضية الأوروبية قدما في هذا السبيل".

بدوره، أكد زيلينسكي عبر "تويتر" أن الاتحاد الأوروبي سيعد رأيه بشأن طلب أوكرانيا الانضمام إليه في غضون بضعة أشهر، مضيفا: "نمضي قدما نحو هدفنا الاستراتيجي معا".

ويأتي ذلك على خلفية مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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