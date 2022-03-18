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الرئيس الصيني: علاقاتنا مع واشنطن تواجه تحديات كبيرة بسبب تايوان

الرئيس الصيني: علاقاتنا مع واشنطن تواجه تحديات كبيرة بسبب تايوان
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إن العلاقات بين بكين وواشنطن تواجه تحديات كبيرة، خاصة بسبب ملف تايوان.

العالم-اسيا والباسفيك

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله: "في الوقت الحالي، لم تتغلب العلاقات الصينية الأمريكية بعد على المأزق الذي أوجدته الإدارة الأمريكية السابقة، بل على العكس من ذلك، فهي تواجه تحديات أكبر. ومن الخطير بشكل خاص أن يقوم بعض الأشخاص في الولايات المتحدة بإرسال إشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان".

كما أشار الرئيس الصيني إلى أن قادة البلدين يتفقون على أنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة "احترام بعضهما البعض، والتعايش السلمي وتجنب المواجهة، وتعزيز التفاعل والحوار على جميع المستويات وفي جميع المجالات".

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الرئيس الصيني: علاقاتنا مع واشنطن تواجه تحديات كبيرة بسبب تايوان

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