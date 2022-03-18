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الخارجية الروسية: مجلس أوروبا فقد معنى وجوده

الخارجية الروسية: مجلس أوروبا فقد معنى وجوده
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن مجلس أوروبا فقد معنى وجوده بسبب نشاط الدول الغربية المعادي لروسيا.

العالم-اوروبا

وقالت زاخاروفا إن روسيا سلمت الأمين العام لمجلس أوروبا إخطارا رسميا بالانسحاب من هذه المنظمة وقالت: "لقد اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد أن حُرمت بلادنا من جميع حقوق التمثيل في مجلس أوروبا في نهاية شهر فبراير الفائت. ونتيجة لنشاط الدول الغربية المعادي لروسيا، يفقد المجلس معنى وجوده. وتحول مجلس أوروبا إلى أداة مطيعة للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وتوابعهما".

وأضافت أن مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يستخدم للتضليل كلمات حول الاستبعاد المشروع لروسيا من مجلس أوروبا. مؤكدة على أن لجنة وزراء مجلس أوروبا اتخذت مثل هذا القرار بعد أن قدمت روسيا بنفسها إخطارا بانسحابها من هذه المنظمة.

وتابعت زاخاروفا أن لجنة وزراء مجلس أوروبا انتهكت بشكل صارخ ميثاق المنظمة وأن "قرارها الطوعي" لا يغير شيئا لموسكو. وأكدت: "أنها تعفينا فقط من الحاجة إلى الامتثال للإجراءات والالتزامات "المتبقية" المفروضة علينا".

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الخارجية الروسية: مجلس أوروبا فقد معنى وجوده

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