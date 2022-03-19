عملية يمنية كبيرة لكسر الحصار باستهداف قلب المصافي السعودية

سؤال يطرح لماذا اليمنيون يقومون بهذه العمليات الكبيرة ويستهدفوا فيها مصافي النفط السعودية؟

اليمنيون يعانون من حصار خانق ومطبق وخاصة في موضوع المشتقات النفطية، وهذه العملية هي باكورة من عمليات اعلن عنها الجيش اليمني ولجان المقاومة اليمنية، بانها سوف تستمر حتى كسر الحصار الظالم المفروض على اليمن وعلى الشعب اليمني، والبادئ أظلم.

عملية كسر الحصار الاولى تعد انتصاراً كبيراً وهي استهداف لقلب المواقع الحساسة والمصافي النفطية في السعودية، لكن هذا الامر لم يأت من عبث؟ فالسعودية والامارات وامريكا تمارس حصاراً على اليمنيين وتمنع دخول بواخر المشتقات النفطية، وكلما تريد الباخرة ان تدخل الموانئ اليمنية، السعوديون والامريكيون يتعاطون معها بطريقة وكأنها يتفضلون على الشعب اليمني، علماً ان منع البواخر من الدخول او تأخيرها او أسرها واقتيادها الى موانئ اخرى، فانها تعد جريمة حرب.