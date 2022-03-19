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أول زيارة للرئيس الأسد إلى دولة عربية منذ 11 عاما (فيديو وصور)

السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

زار الرئيس السوري بشار الأسد الإمارات والتقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

العالم-سوريا

وتعد الزيارة هي الأولى للرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب على سوريا عام 2011.

والتقى الرئيس الأسد خلال الزيارة ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد ال نهيان ونائب رئيس الامارات حاكم دبي محمد بن راشد. وتناولت المباحثات تطوير العلاقات الثنائية.

واكد بن زايد أن سوريا تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، مشددا على ضرورة انسحاب كلّ القوات الأجنبية الموجودة بشكل لا شرعي على الأراضي السورية.

وكان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار دبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتوترت العلاقات بين سوريا والدول العربية بعد الأزمة المستمرة فيها، والتي اختتمت سوريا عامها الحادي عشر قبل يومين، وبقيت العلاقات في حالة قطيعة شبه كاملة، منذ أن قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وفرض عقوبات عليها.

وكانت الإمارات أول دولة تعيد فتح بعثتها في دمشق في أواخر عام 2018، ثم كانت سلطنة عمان أول دولة عربية خليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في 5 أكتوبر عام 2020.

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