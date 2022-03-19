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زيلينسكي يدعو إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو

زيلينسكي يدعو إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو قائلا إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب غزوها.

العالم-اوروبا

وأضاف في كلمة مصورة بُثت في الساعات الأولى من صباح السبت في أوكرانيا إن “الوقت حان لعقد اجتماع ،حان وقت الحديث”.

ومن جهته قال كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي يوم الجمعة،إن روسيا وأوكرانيا اقتربتا من “القضية الرئيسية” المتمثلة في وضع أوكرانيا الحيادي وتخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن لا تزال هناك بعض النقاط التي يتعين حلها قبل أن يتمكن رئيسا البلدين من عقد اجتماع.

وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ولكن موسكو أبدت تحفظها حتى الآن على تلك الفكرة.

ووفق تقديرات كبير المفاوضين الروس فإن التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات بخصوص مسألة نزع السلاح في أوكرانيا يشير إلى أن الطرفين “في نصف طريقهما تقريبا” في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه ليس مخولا بكشف أي تفاصيل محددة للعملية التفاوضية وبراهين الوفدين.

وأما بخصوص مسألة استئصال النازية في أوكرانيا، وصف ميدينسكي الوضع في المحادثات بأنه “غريب”، موضحا أن كييف تنفي وجود أي تشكيلات نازية في أراضيها.

وقال إن المفاوضين الأوكرانيين “يتجاهلون الحقائق التي تهم العالم بأسره”، منها أنشطة وتدريب تشكيلات مسلحة نازية في أراضي هذا البلد وإطلاق أسماء مجرمين نازيين على شوارع مدن كبيرة فيه.

وتابع: “أعتقد أننا سنعود غير مرة إلى هذه المسألة التي تحظى بأهمية قصوى لكل من يعتبر نتائج الحرب العالمية الثانية أرضية للنظام العالمي الحالي”.

وشدد ميدينسكي على أنه لا يجوز الحديث عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي ما لم يتم صياغة وتنسيق نص اتفاق بين موسكو وكييف.

ولا يزال الجانبان متباعدين بشأن إدارة منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث توجد الجمهوريتان الانفصاليتان المعلنتان من جانب واحد.

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