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واشنطن: نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب زيارة الأسد للأمارات!

واشنطن: نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب زيارة الأسد للأمارات!
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، السبت، إن واشنطن تشعر بـ"خيبة أمل وانزعاج عميقين" حيال دعوة الرئيس السوري بشار الاسد لزيارة الإمارات، واصفاً الدعوة بـ"المحاولة المكشوفة لإضفاء الشرعية عليه".

العالم-سوريا

وأضاف في تصريحات صحفية تعقيبا على زيارة الرئيس الأسد إلى الأمارات أمس الجمعة، أن "الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن سورية أو تتخلى عنها ولا تدعم إعادة إعمارها حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع عنه نحو حل سياسي، وهو ما لم نشهده بعد"، على حد قوله.

وزعم أن "الاستقرار في سورية والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة من أجل حل سياسي دائم".

وزار الرئيس السوري أمس الجمعة الإمارات لتكون أول بلد عربي يزوره منذ الحرب على سوريا في عام 2011. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن ولي عهد أبو ظبي استقبل الرئيس السوري، وبحث معه "العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك".

وأضافت أن محمد بن زايد أكد أن سوريا "تعدّ ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية".

وذكرت الوكالة أن محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استقبل أيضا بشار الأسد، وأشارت إلى أن النقاش تطرق إلى "استعراض الأوضاع الراهنة في سوريا، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك".

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