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تصفيات مونديال 2022.. ميسي يعود إلى تشكيلة الأرجنتين

تصفيات مونديال 2022.. ميسي يعود إلى تشكيلة الأرجنتين
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين بسبب إصابته بفيروس كورونا، عاد ليونيل ميسي إلى تشكيلة منتخب الأرجنتين لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

العالم - رياضة

وأعلن المدرب لويس سكالوني، أمس الجمعة، عن تشكيلة الأرجنتين التي ستواجه ضيفتها فنزويلا في بوينس أيرس، ومضيفتها الإكوادور في غاياكيل، في 25 و29 من الشهر الحالي تواليا، وقد ضمت سبعة لاعبين شبان يلعبون في أكاديميات أندية أوروبية وسبق لهم حتى أن دافعوا عن ألوان منتخبات أخرى في الفئات العمرية.

ويهدف سكالوني من استدعاء هؤلاء اللاعبين الشباب إلى الحؤول دون خسارة جهودهم لصالح منتخبات أخرى، على غرار جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، أليخاندرو غارناتشو (17 عاما)، ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني، نيكولاس باس (17 عاما أيضا)، اللذين لعبا سابقا مع منتخب شباب إسبانيا.

وضمن المنتخب الأرجنتيني تأهله إلى نهائيات مونديال "قطر 2022"، بصحبة غريمه البرازيلي الذي يتصدر المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية، بفارق 4 نقاط عن رفاق ميسي.

وفي ما يلي قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا والإكوادور:

لحراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، خيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)، خوان موسو (أتالانتا الإيطالي).

للدفاع: غونسالو مونتييل (إشبيلية الإسباني)، ناهويل مولينا (أودينيزي الإيطالي)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، خوان فويث (فياريال)، لوكاس مارتينيس كارتا (فيورنتينا الإيطالي)، جرمان بيتسيلا (ريال بيتيس الإسباني)، ليساندرو مارتينيس ونيكولاس تاليافيكو (أياكس الهولندي).

للوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، إيكسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، أليكسيس ماك أليستر (برايتون الإنجليزي)، لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)، أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، مانويل لانسيني (وست هام الإنجليزي)، نيكولاس باس (ريال مدريد الإسباني)، تياغو خيرالنيك (فياريال)، فرانكو كاربوني وفالنتين كاربوني (إنتر الإيطالي).

للهجوم: ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا (إنتر ميلان)، نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا)، أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، خوليان ألفاريس (ريفر بلايت)، ماتياس سولي (يوفنتوس الإيطالي)، لوكاس بوي (إلتشي الإسباني)، لوكا روميرو (لاتسيو الإيطالي).

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تصفيات مونديال 2022.. ميسي يعود إلى تشكيلة الأرجنتين

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