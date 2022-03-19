وقفات احتجاجیة في الحديدة تنديداً باستمرار احتجاز سفن الوقود

العالم - اليمن

وبارك المشاركون في الوقفات، نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط الخلية الإجرامية التي كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة صنعاء والمحافظات.

وأكدوا رفض أبناء الشعب اليمني لاستمرار الحصار الأمريكي وأعمال القرصنة التي تمارسها دول العدوان على سفن المشتقات النفطية.

وأشاروا إلى أن دول العدوان الأمريكي السعودي، لم تكتفٍ بقتل اليمنيين بالطائرات والصواريخ والمدافع، ونهب ثروات الشعب اليمني على مدى سنوات العدوان، ما اضطر أبناء اليمن إلى استيراد المشتقات النفطية من الغاز والبترول والديزل.

واعتبروا احتجاز العدوان ومنعه من دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، إصراراً متعمداً على قتل اليمنيين ومضاعفة معاناتهم في ظل صمت المجتمع الدولي.

ولفتوا إلى أن دول العدوان والمرتزقة، عمدوا مؤخراً إلى أسلوب جديد في ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني من خلال محاولة إدخال سيارات مفخخة ومعدة للتفجير في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة بهدف قتل اليمنيين ونشر الرعب والخوف في أوساطهم.

وأوضح المشاركون، أن إغلاق موانئ الحديدة وإجبار سفن المشتقات النفطية والغذائية على التوجه إلى ميناء عدن، وفرض جرع قاسية على البضائع ورفع أسعارها لزيادة معاناة اليمنيين والمحاصر، لن يزيدهم إلا صموداً وصبراً وثباتاً.

كما أكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وينتظروا الموت جوعا وثرواتهم في مأرب وشبوة تنهب وتصدر إلى أوروبا وغيرها من قبل دول العدوان الأمريكي وعملائه.

وحذرت بيانات صادرة عن الوقفات، دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من استمرار العدوان والحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية، مطالبة القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، باستهداف الأماكن الحساسة في عمقي العدو الإماراتي السعودي.

وأكدت أهمية استمرار التفاعل مع حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار وإنجاحها .. داعية إلى استمرار رفد الجبهات، لنيل شرف الدفاع عن الوطن والأرض والعرض.

وباركت البيانات، نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط الخلية الإجرامية التي كانت تسعى لاستهداف صنعاء والمحافظات الحرة بسيارات مفخخة، حاثة الجميع على التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تستهدف الأمن والاستقرار.

وحذرت البيانات أبواق العدوان ودعاة الفتنة من استمرار إشاعة الأكاذيب والأراجيف حول المشتقات النفطية، مؤكدة أن الشعب اليمني سيتصدى لهم.

ودعت البيانات الجميع إلى تعزيز التكافل الاجتماعي والتراحم بين الناس، خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.