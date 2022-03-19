 استطلاع رأي: تراجع الثقة بالناتو من قبل الشعب التركي

العالم-ترکیا

وبينت الصحيفة أن الاستطلاع أجرته شركة "آريدا سرفي" للأبحاث، وشملت العينة أكثر من ألفي شخص في الفترة الواقعة بين 26-28 شباط/فبراير الماضي.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 90.8% من المستطلعة آراؤهم وجدوا أن حلف "الناتو" لن يتدخل لمساعدة تركيا في الدفاع عن نفسها في حال حصول أي هجوم على البلاد، وهو ما يظهر تراجع الثقة بالحلف من قبل الشعب التركي.

كما رأى 82.6% من المستطلعة آراؤهم أن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لعبتا دورا خاطئا في الحرب الروسية في أوكرانيا، وأن "أميركا وأوروبا حرضتا أوكرانيا بداية وتخلتا عنها لاحقا".

وعن ردة فعل أميركا وأوروبا حيال الحرب الروسية في أوكرانيا، وجد 60% أن موقفهما لم يكن كافيا أبدا وبعيدا، فيما وجد 20.8% أن الموقف لم يكن كافيا، ووجد 14.5% أن الموقف ليس غير كافٍ وليس كافياً.

كما أعرب 68.8% من المستطلعة آراؤهم عن عدم مشروعية الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، فيما وجد 31.2% أن روسيا لديها "الحقوق المشروعة" في شن الحرب.

وعن الموقف التركي من الحرب والجهود التي تبذلها دبلوماسيا، قال 57.8% من المشاركين في الاستطلاع إن الجهود التركية ناجحة، في حين وجد 42.2% أن الجهود التركية غير ناجحة.

وتطرق الاستطلاع لانعكاسات الحرب على الداخل التركي، إذ وجه سؤالا للمشاركين في الاستطلاع عن الشخصية السياسية القادرة على قيادة البلاد في حال تعرض تركيا لهجوم مماثل لما حصل في أوكرانيا، حيث وجد 47% أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو القادر على قيادة البلاد، وتبعه عمدة أنقرة منصور ياواش بنسبة 13.8%، فيما حل الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش رئيس "حزب الشعوب الديمقراطي" بحصوله على 10.2%، ويليه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي حصل على ما نسبته 8.4%، أما زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو فحصل على 7.8%.

وبينت نتائج الاستطلاع ارتفاع شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث حصل أردوغان على ما نسبته 48.5%، فيما حصل منصور ياواش على 21%، وحل دميرطاش ثالثا بنسبة 11.2%، وجاء رابعا زعيم المعارضة كلجدار أوغلو بنسبة 8.6%، وحصل إمام أوغلو على نسبة 4.4% فقط.

وتقود تركيا جهودا دبلوماسية لإيقاف الغزو الروسي لأوكرانيا، وعرضت أفكارًا لوقف إطلاق النار، انطلاقا من موقف واضح للرئيس أردوغان بأن "تركيا لن تتخلى لا عن روسيا ولا عن أوكرانيا"، ولن تنضم إلى قافلة الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

وجمعت تركيا وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف، وأوكرانيا ديمترو كوليبا، في مدينة أنطاليا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في العاشر من الشهر الجاري، ورغم عدم الخروج بنتيجة إيجابية، إلا أن تركيا تواصل الجهود واللقاءات مع الطرفين على أرفع مستوى.