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الاحتلال يعتقل شابين ومواجهات في "العيساوية" بالقدس

الاحتلال يعتقل شابين ومواجهات في
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من مخيم الأمعري، في محافظة رام الله والبيرة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة العيساوية بالقدس.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أسامة عبد محسن، وعلي أبو عطية، وكلاهما يبلغان من العمر (20 عاما)، وذلك بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما.

وفي القدس، اندلعت الليلة الماضية وصباح اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة العيساوية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت العيساوية وانتشرت بين شوارعها وأحيائها، فيما تصدى لها الشبان بالحجارة.

وألقى جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية والأعيرة المعدنية بشكل عشوائي.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المقدسي غاصب أبو عصب في حي الشهيد محمد عبيد، برفقة الكلاب البوليسية وأجرت فيه عمليات تفتيش واسعة.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس الجمعة 9 مواطنين في أماكن متفرقة بالضفة والقدس، فيما أصيب 17 آخرين في مواجهات وخلال قمع فعاليات في الضفة الغربية المحتلة.

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