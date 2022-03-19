682 مستوطنًا اقتحموا الأقصى الأسبوع الماضي

وأوضحت شبكة "القسطل" المقدسية، في تقريرها الأسبوعي، أن المستوطنين نظموا خلال الاقتحامات جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأشارت إلى انتهاك المستوطنين لحرمة المسجد يومي الأربعاء والخميس، من خلال صلواتهم واحتفالهم في فيما يسمى عيد "المساخر" أو "البوريم"، وتلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ولفتت إلى أن عددًا منهم اقتحموا المسجد بـ "لباسهم التوراتي"، وأدوا طقوسهم وصلواتهم في المنطقة الشرقية وعند باب السلسلة، وفي كلّ مرّة كانت تظهر فيها قبة الصخرة المشرفة بشكل جليّ.

وفي الوقت الذي اقتحمت فيه مجموعات المستوطنين الأقصى، فإن شرطة الاحتلال ضيّقت على دخول المصلين ووصولهم إليه، عبر تفتيشهم واحتجاز هوياتهم، واعتقال آخرين ومن ثُمّ إبعادهم عنه.

وخلال الأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الحارس محمد سنجلاوي، عقب اقتحام منزله، واقتياده للتحقيق في أحد مراكزها لعدّة ساعات.

ولفتت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الأسبوع المنصرم، ثلاثة شُبّان وفتاة أثناء تواجدهم في المسجدج الأقصى، فيما أبعدت شابين ومرابطة عنه.