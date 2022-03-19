سياسي عراقي يدعو لكشف سر اختفاء ارشيف كاميرات مقر الموساد

العالم-العراق

وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان ”سلطات اربيل تؤكد منذ ايام بان المقر الذي استهدف مؤخرا ليس تابعا للموساد بل لرجل اعمال كردي ورغم عدم قناعتنا بما يرد منها لكن نطرح تساؤلا مشروعا اين ذهب ارشيف كاميرات المراقبة في المقر المدمر هل يعقل مقر عملاق لايحتوي على اي كاميرات مراقبة داخلية”.

واضاف المعموري، ان ”القصف تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الخلية الاسرائيلية العاملة في المقر لكن فجاة تقول السلطات انه المبنى كان خاليا من اي وجود لافتا الى ان الغموض يثير المزيد من الشكوك حيال مقر سري كان تابع للموساد الاسرائيلي منذ اشهر طويلة”.

واشار الى انه ”عدم تشكيل لجنة تحقيقية حتى الان وطرح النتائج للراي العام تستدعي وقفة ونظرة واقعية لما يحدث بان هناك ضغوط تحاول لملمة ماحصل لتفادي انكشاف حقيقة تغلغل الموساد في اربيل وبقية المدن في كردستان العراق”.

وكان مقر للموساد الاسرائيلي قصف قبل اسبوع في اربيل فيما نفت سلطات الاخيرة ان يكون المقر تابعا للمخابرات الاسرائيلية”.

المصدر: المعلومة