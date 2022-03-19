السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تجدد مطالبتها باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

الصين تجدد مطالبتها باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

جددت الصين مطالبتها بضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

العالم-سوریا

ونقلت وكالة شينخوا عن جيانغ دوان وزير البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف قوله مساء أمس خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها فضلاً عن حق الشعب السوري في سبل العيش والنمو وحماية جميع هذه الحقوق”.

وأضاف جيانغ “إن حقيقة استمرار الازمة في سوريا حتى الآن تثبت أن التدخل الخارجي ومواصلة الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى معاناة عميقة لأي بلد” لافتاً إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على سورية الحقت أضراراً واسعة بوضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في هذا البلد وينبغي أن يكون ذلك بمثابة درس قوي للمجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري.

وذكر جيانغ أن الولايات المتحدة شنت أكثر من 90 ألف غارة جوية في سوريا ودول أخرى على مدى العقدين الماضيين راح ضحيتها نحو 48 ألفاً من السكان المدنيين.

روابط ذات صلة

سوریا تحذر من تحول أوكرانيا إلى "إدلب أوروبية كبيرة"

تدمير 12 مقرا للمسلحين الأوزبك والصينيين بغارات في سوریا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاديروف يهدد القوميين الأوكرانيين باتخاذ إجراءات مناسبة

ركاب رحلة طهران- اسطنبول بخير

شاهد بالفيديو.. قيادات المرتزقة تتوافد للرياض.. هل هناك لعبة سعودية جديدة؟

نقابة صحفيي تونس تدين توقيف إعلامي بموجب قانون 'مكافحة الإرهاب'

ضغوط الإمارات على البرهان لدعم تصورها لسد النهضة تقلق مصر

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: حرب بالوكالة.. هذا ما يحصل في اوكرانيا