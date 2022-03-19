شاهد.. الحرب الروسية في اوكرانيا بداية نظام عالمي جديد

العالم - خاص بالعالم

وأوضح د.نورالدين في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الرئيس الروسي ولاديمير بوتين اجتمع مع نظيره شي جين بينغ في الرابع من شباط/فبراير الماضي وأصدرا بياناً مشتركاً يمكن وصفه بإعلان مرحلة جديدة من النظام العالمي علی الصعيد النظري.

وأضاف ان الحرب الروسية في اوكرانيا جاءت لتعلن البداية العملية لهذا النظام العالمي الجديد مؤكداً ان الولايات المتحدة التي كانت تمسك بمفاصل النظام العالمي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً عبر المؤسسات الدولية المختلفة، وجدت نفسها في بداية الحرب الروسية علی اوكرانيا أمام مشهد جديد يؤشر في حال انتهی بانتصار روسيا الی بداية تشكل جديد للنظام العالمي والانتقال من نظام أحادي القطب الی نظام ثنائي القطب وقطبه الثاني هو روسيا والصين.

وكشف عن هواجس الولايات المتحدة من اتحاد روسيا والصين مشيراً الی محاولات الولايات المتحدة علی خطين؛ الاول ابقاء الرئيس الاوكراني ولوديمير زيلينسكي لاطالة أمد الاستنزاف الروسي في اوكرانيا وفي الخط الثاني محاولة تحييد نسبي للصين عن روسيا وتفكيكهما عن البعض لمنع تشكيل جبهة واحدة.

هذا وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة ان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الصيني شي جين بينغ من "عواقب" إذا قدمت بكين دعما ماديا لروسيا في حربها في أوكرانيا.