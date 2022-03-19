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مراسل العالم: حرب بالوكالة.. هذا ما يحصل في اوكرانيا

السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان وزارة الدفاع الروسية اعلنت انها مستمرة في عملياتها العسكرية في اوكرانيا، معتبراً ان الحرب بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو مسرحها العاصمة الاوكرانية كييف.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا خلال تغطية لتطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا: انه مع الاسف يذهب ضحية الحروب المدنيين، مشيراً الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن ان العملية العسكرية تحاول قدر المستطاع تجنيب المدنيين وعدم التعرض الى البنية التحتية لكييف، باعتبار انه بعد انتهاء الحرب فان اوكرانيا ستطالب بدفع تكاليف الدمار الذي حصل.

واوضح مراسلنا ان القوات الروسية دمرت 69 منشاة عسكرية اوكرانية وان العملية مستمرة حتى تحقيق الاهداف السياسية، ولفت الى ان روسيا عثرت على عتاد هائل من الاسلحة البريطانية والامريكية المتطورة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق اعلاه..

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