حاكم دبي يواجه معركة مرتقبة بسبب ما فعله في إحدى شركاته

العالم - الإمارات

وأوضحت الصحيفة أن شركة "Pride of Canterbury" المعروفة اختصارا بـ"P&O"، والعاملة في مجال الشحن البحري، قررت طرد 800 موظف يعملون على متن سفنها.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذريعة إدارة الشركة هي أن المئات من الموظفين لم يعد لهم ما يلزم، برغم أن "السبب الحقيقي هو إيجاد عمال برواتب أقل".

وجاء قرار الشركة برغم أن إبعاد 800 موظف عن العمل تسبب في تعطيل سير العمل، وإلغاء كافة الرحلات لمدة أسبوع على الأقل.

ولفتت "تليغراف" إلى أن نقابة "RMT" المتشددة في قضية الإضرابات، من المتوقع أن تخوض نزاعا حادا ضد حاكم دبي، وهي نقابة معروفة بأن سلاحها الإضرابات الدائمة.



ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، إدانته تصرفات شركة P&O، قائلا إنها "غير مقبولة على الإطلاق".



وحول تقارير عن استخدام العنف ضد الموظفين المفصولين، قال وزير النقل روبرت كورتس إنه "قلق للغاية وغاضب بصراحة" من معاملة P&O للقوى العاملة لديها.

السير روجر جيل، وهو نائب عن المحافظين، حث الحكومة على "الوقوف في وجه الشركة، وإلزامها بتطبيق قانون العمل البريطاني".

وأضاف: "الطريقة التي تصرفوا بها مروعة للغاية. أظن أن الأكثر ترجيحًا هو أن هذا مالك ثري يقول: حسنًا، أفعل ما يعجبني".



وتابع: "هذا هو السبب في أن الشيخ محمد لا يحظى بشعبية على أي حال. لأنه رجل متعجرف، ورجل غير لطيف للغاية".