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الانضمام للاتحاد الأوروبي، محاولة أوكرانية لكسب الوقت

السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث السياسي مناف كيلاني مبادرة انضمام اوكرانيا الی الاتحاد الاوروبي بأنها أخر محاولة زيلينسكية لكسب الوقت أمام الانتصارات الروسية في الحرب الاوكرانية.

العالم - خاص بالعالم

وقال كيلاني في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان مبادرة انضمام اوكرانيا الی الاتحاد الاوروبي هي محاولة من الرئيس الاوكراني ولوديمير زيلينسكي لكسب الوقت ومحاولة القاء نوع من الضوء الزيلينسكي ولا الاوكراني لدی ما تبقی من الشعب الاوكراني في غرب البلد.

وأكد كيلاني ان زيلينسكي لم يعد في كييف وقد انتقل الی السفارة الاميركية في بولندا ولاتوجد هناك حكومة اوكرانية في اوكرانيا.

وأشار الی ان الانضمام الاوكراني الی الاتحاد الاوروبي يجب ان يتم بتصويت كل اعضاء الاتحاد الـ27، اما عن طريق البرلمانات أو عن طريق الاستفتاء وكما يعلم الجميع ان هناك أمور أهم بكثير من هذه المسألة.

وأوضح ان انضمام اوكرانيا الی الاتحاد الاوروبي سيجعل جميع الاتحاد في حالة حرب ضد روسيا وهذا الامر لايقبله أحد، خاصة فرنسا والمانيا، فهما لا يملكان تلك الروح المغامرة لخوض هكذا ميادين.

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