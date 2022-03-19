الاحتلال يعرض وظائف قذرة على لاجئات اوكرانيات

خاص بالعالم

وسائلُ إعلامِ الاحتلال سلَّطتْ الضوءَ على معاناةٍ جديدة تعيشُها الأوكرانياتُ الفارات من الحرب إلى الكيان الإسرائيلي؛ حيثُ قالتْ صحيفةُ يديعوت أحرونوت إنّ ظاهرةَ الاتجار بالنساء ارتفعتْ بشكلٍ لافت، داعيةً السلطات الى التحرك.

ومع وصولِ اللاجئين اليهود من أوكرانيا إلى تل ابيب هرباً من شبحِ الحرب الدائرة هناك، أفادتْ مواقعُ إسرائيلية نقلاً عن وزارة الرفاه، ووحدةِ الاتجار بالبشر في وزارة العدل أنّ نحوَ مئةِ فتاةٍ ممّنْ قَدِمْنَ من أوكرانيا عُرِض عليهِنّ العملُ في الدعارة فورَ وصولِهِنَّ لمطار بن غوريون.

وأعربَ بعضُ الاشخاص من الاحتلال عن استعدادِهم لتغطيةِ تكاليفِ رحلةِ السفر والإقامة في فندقٍ لعدةِ أيام لبعضِ الاوكرانيات، اضافةً الى منحِهِنَّ مبلغاً مالياً لتيسيرِ أمورِهنَّ عندَ وصولِهن لتل ابيب مقابلَ العمل معهم في وظائفَ وصفوها بالقذرة، كالأعمالِ المنزلية أو الخِدْماتِ الجنسية.

وقالتْ بعضُ النساء ان بعضُ الأشخاص في كيان الاحتلال الاسرائيلي استقبلهن اثناء وصولهن لتل ابيب، واستأجروا لهن منازل للمَبيت فيه، دونَ دفعِ دولارٍ واحد مقابلَ التزامِهنَّ بسَدادِ هذه التكاليف بتقديمِ خدمات جنسية.

وفي شهادةٍ أخرى، أفادتْ إحدى الفتيات بأنّ أشخاصاً اقتحموا غرفةَ الفندق التي تسكنُ فيها، وكانَ بصحبتِهم لاجئاتٌ أوكرانيات يعشنَ في الكيان الاسرائيلي منذُ سنوات، قاموا بابتزازِها ومساومتِها على العمل معهم في شبكاتِ الخِدْماتِ الجنسية، وإقناعِها بأنّ العملَ في هذه الوظيفة سيمنحُها راتباً بآلافِ الدولارات شهرياً ، كخيارٍ أفضلَ من العيش على الإعانات الحكومية التي قد تتوقفُ في أيِ لحظة.

ومع اندلاعِ الحرب في أوكرانيا، أعربَ الاحتلالُ الإسرائيلي عن استعدادِه لاستقبالِ آلاف اللاجئين اليهود من أوكرانيا؛ وقالتْ وزيرةُ الهجرة والاستيعاب بنينا تيمانو إنّ تل ابيب على استعدادٍ لاستقبالِ آلافِ اليهود من أوكرانيا، مؤكدةً أنّ البابَ مفتوحٌ لأيِ شخصٍ يريدُ أنْ يأتي، كما أكدتْ استعدادَ الكيانِ الاسرائيلي لإيصالِ مساعداتٍ إنسانيةٍ عاجلة إلى أوكرانيا.