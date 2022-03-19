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الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في ديالى وصلاح الدين

الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في ديالى وصلاح الدين
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، إطلاق عملية أمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين، لتعقب خلايا داعش الإرهابية، وتأمين المناطق السياحية.

العالم-العراق

وذكرت المديرية في بيان، أن "عمليات ديالى في الحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية في قضاء خانقين شرق ديالى، ونفذتها قوة من اللواءين 20 و110 ضمن قاطع عمليات ديالى التابع لهيئة الحشد الشعبي".

وأضاف البيان، أن "اللواء 20، فتّشَ منطقة بقجة في سلسلة نفط خانة، فيما قام اللواء 110 وفوج قيادة قاطع ديالى بتفتيش منطقة مخياس وصولا للحدود مع ايران"، مشيراً إلى أن "العملية تهدف الى تعقب خلايا داعش في عموم ديالى، وتأمين المناطق السياحية قبيل انطلاق احتفالات أعياد النوروز".

ولفت البيان إلى أن "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي متمثلة باللواء ٣٥ ، والفوج الثالث في قيادة العمليات تنطلق بعملية أمنية جنوب تكريت بمحافظة صلاح_الدين، أطلقت عملية شملت مسح وتطهير مناطق الزلاية والعوينات والبودور".

وأكدت المديرية، أن "العملية تم خلالها تأمين تلك المناطق والمساحات المفتوحة لمنع استغلالها من خلايا عــصـابات داعش الإرهابي لاستهداف المناطق والمدنيين".

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