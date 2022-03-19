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قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة

قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد قائد سلاح الجو الايراني العميد طيار حميد واحدي أنه لو ارتكب الاعداء أية حماقة سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون.

العالم - ايران

وقال واحدي، في تصريح صحفي اليوم السبت على هامش بدء أعمال معرض دزفول/جنوب غرب/ للصناعات الجوية في نسخته العشرين: إن جميع المعدات والاسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الايراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع.

وأعرب عن أمله بتصنيع مايحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريباً.

وشدد على ان طياري سلاح الجو يتمتعون بالجهوزية الكاملة للدفاع عن الحدود الجوية والبرية للبلاد ويلتزمون بتوجيهات قائد الثورة بكل وجودهم.

وأكد ان ايران ليس لديها أطماع لها في أي بلد الا انه لو ارتكب الاعداء حماقة ما سيتلقون ردا حازما للغاية.

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قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة