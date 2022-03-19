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الاحتلال يمنع مواطنين من الضفة من الدخول للمسجد الأقصى

الاحتلال يمنع مواطنين من الضفة من الدخول للمسجد الأقصى
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظات الضفة من دخول المسجد الأقصى، بعد وصولهم عند أبوابه.

العالم-الاحتلال

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال، المتمركزة على أبواب الأقصى، منعت حافلات تقل مواطنين من مختلف محافظات الضفة من دخول المسجد، واحتجزت هويات بعضهم، ودققت فيها.

وتسعى قوات الاحتلال إلى فرض أمر واقع على سكان الضفة الغربية من خلال قطع تواصلهم مع المسجد الأقصى والحيلولة دون الوصول إليه وبالتالي عدم زيارته.

ويستهدف الاحتلال أيضاً المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى.

ويعدُّ الرباط في المسجد الأقصى، ومواقف أهالي القدس من أكثر الأمور التي تؤرق وتزعج حكومة الاحتلال، التي حاولت فرض شروطها ونهجها وبسط سيطرتها على بوابات القدس والتحكم بها.

وتشهد مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، ووسط تشديدات على المواطنين الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى.

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الاحتلال يمنع مواطنين من الضفة من الدخول للمسجد الأقصى

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