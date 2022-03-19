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ضابط كبير في كيان الاحتلال يتجول متخفيًا بشوارع رام الله

ضابط كبير في كيان الاحتلال يتجول متخفيًا بشوارع رام الله
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشف موقع "والا" العبري، اليوم السبت، عن تنفيذ قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رام الله "الياف الباز" جولة في قلب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة قبل أشهر، وهو يرتدي ملابس مدنية؛ "ليتعرف على المكان عن قرب".

العالم-الاحتلال

وجاء في مقابلة أجراها الموقع مع الضابط، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أنه أجرى خلال أغسطس/ آب 2021 "جولة تفقدية وسط رام الله مع قائد منطقة رام الله السابق يوناتان شتاينبرغ بمركبة وملابس مدنية دون سلاح أو طائرات استطلاع للوقوف عن قرب على التغيير الكبير الذي شهدته المدينة منذ أيام انتفاضة الأقصى"على حد تعبيره.

وزعم الضابط إلى أن "اكتشاف خلايا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العسكرية في سبتمبر/ أيلول 2021 كان في الدقيقة الـ90" حسب تعبيره.

وادعى " الباز" أنه "لولا اكتشاف هذه الخلايا في الوقت الحاسم لتغير الواقع الأمني في الضفة الغربية رأسًا على عقب".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن جيش الاحتلال وقوات خاصة اقتحموا خمس مناطق سكنية بالضفة؛ بزعم "إحباط عملية كانت تخطط لها حماس وستنفذ قريبًا".

ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال زعمه : إن "العمليات" العسكرية في مناطق جنين ورام الله "موجهة ضد البنية التحتية التابعة لحماس، والتي لاحقها الأمن الإسرائيلي خلال المدّة الأخيرة".

هذا واستشهد خلال الاشتباكات مع جيش الاحتلال أسامة صبح (22 عامًا) في قرية برقين قرب جنين، في حين استشهد ثلاثة مواطنين اخرين في عملية بقريتي بدو وقطنة شمال غربي القدس، هم: أحمد زهران من قرية "بدو"، والأسير المحرر محمود حميدان، من كتائب القسام، وزكريا بدوان.

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ضابط كبير في كيان الاحتلال يتجول متخفيًا بشوارع رام الله