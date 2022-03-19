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عقبات مهمة تمنع اوكرانيا من الانضمام للاتحاد الاوروبي

السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي وجود عقبات كبيرة تمنع اوكرانيا من الانضمام للاتحاد الاوروبي.

العالم - خاص بالعالم

وقال الحاج علي في حديث لقناة العالم ان انضمام اوكرانيا الی الاتحاد الاوروبي يستدعي موافقة 27 دولة اوروبية علی هذا الانضمام وهذا ليس متاح حالياً.

وأشار الی ان اوكرانيا تعتبر حالياً دولة فيها صراع داخلي بغض النظر عن العملية العسكرية الروسية وضمها للاتحاد الاوروبي قد يجلب الكثير من المشاكل للاتحاد الاوروبي، في حين ان ازمة النازحين الاوكرانيين لدول الاتحاد الاوروبي تكفي اوروبا حالياً، فهناك أكثر من 5 ملايين نازح باتوا في الدول الأوروبية.

وأكد ان الجانب الاوكراني لم يحسم أمره في مسألة الضمانات التي يجب ان يعطيها للجانب الروسي حول نزع السلاح، فروسيا لن تقبل بالحيادية دون نزع السلاح واستمرار ضخ السلاح لأوكرانيا خصوصاً من الولايات المتحدة الاميركية يعيق تحقيق هذا الامر.

وأوضح الحاج علي بأن نظام كييف لم يعد يسيطر علی الاقاليم الاوكرانية والسلاح الذي يتم ضخه لأوكرانيا يقع بيد المجموعات اليمينية المتطرفة مثل النازيين الجدد وهذا يشكل خطراً ليس فقط علی الامن القومي الروسي بل علی الدول الاوروبية أيضاً والدول الاوروبية تعي هذه المسألة.

وأضاف ان الجانب الاوكراني لم يحسم امره أيضاً حول الاعتراف باستقلال جمهورية القرم وجمهوريتي دانيتسك ولوغانسك وحتی لو حسم امره بهذا الخصوص المطلوب اعتراف دولي به، في حين ان دول الناتو لاتقبل بهذا وهي تمنع التوصل الی أي اتفاق بين نظام كييف وروسيا.

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