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لوكاشينكو: على كييف توقيع إجراء استستلام في حال عدم توصلها لاتفاق مع موسكو

لوكاشينكو: على كييف توقيع إجراء استستلام في حال عدم توصلها لاتفاق مع موسكو
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه لا يستبعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبا، مؤكدا أن على كييف توقيع إجراء استستلام في حال عدم توصلها لاتفاق مع موسكو.

العالم-اوروبا

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "تي بي اس" التلفزيونية اليابانية": أنا مقتنع بأن هذا الصراع - العملية الروسية - سينتهي بالسلام في المستقبل القريب".

وأضاف خلال المقابلة الصحفية: "سأخبرك وللمرة الأولى، بأهم شيء: روسيا تقترح على أوكرانيا، و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يقترح على (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، وأنا أعلم تماما هذا، صيغة مقبولة تماما من الاتفاقية. واليوم لا يزال ممكنا أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق ويوقع بوتين وزيلينسكي هذا الاتفاق"، مضيفا: "إذا لم يوافق زيلينسكي على ذلك، صدقوني، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام في وقت قصير".

كما أكد الرئيس البيلاروسي اقتناعه بأن روسيا ستتعامل مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمفردها، مضيفا أن لا أحد طلب من مينسك المشاركة فيها.

وقال: "لا أحد يطلب منا المشاركة مباشرة في عمليات القوات الروسية. لقد تحدثت عن هذا مؤخرا، لن نتمكن من إضافة أي شيء إلى عملية روسيا هذه، لا شيء. لديهم ما يكفي من القوة البشرية، ولديهم ما يكفي من المعدات".

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