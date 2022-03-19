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الاحتلال الأمريكي ينقل آليات ومعدات عسكرية من سوريا باتجاه العراق

الاحتلال الأمريكي ينقل آليات ومعدات عسكرية من سوريا باتجاه العراق
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بآليات ومعدات عسكرية من قاعدتها بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر محلية من ريف اليعربية شمال شرق الحسكة أأن رتلاً مؤلفاً من 52 آلية بينها ناقلات مغطاة محملة بمعدات عسكرية وشاحنات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي يرافقها عدد من المدرعات خرجت من الأراضي السورية صباح اليوم واتجهت إلى شمال العراق.

ورجحت المصادر أن تكون تلك الآليات والمعدات معطوبة جراء تعرضها لهجمات خلال الفترات الماضية في ظل انتشار انباء تناقلتها مصادر إعلامية متنوعة عن تعرض قواعد للاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية لهجمات بالقذائف خلال الشهر الجاري.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في الثالث عشر من الشهر الجاري رتلاً من 65 شاحنة وصهريجاً محملة بكميات من القمح والنفط المسروق إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة.

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