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لافروف: روسيا كانت جاهزة للتعاون مع الغرب حتى في شكل تحالف ولسوء الحظ لم تنجح

السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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