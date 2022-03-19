مفوضية الانتخابات الليبية تعلن استعدادها لتنظيم الانتخابات

العالم-ليبيا

وقالت السفارة الأميركية في طرابلس اليوم السبت -في تغريدة على تويتر- إن السايح أكد استعداد المفوضية للانتخابات خلال لقائه في العاصمة الليبية مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند.

وأضافت السفارة أن اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا لتبني قاعدة دستورية هي الخطوة العملية التالية نحو تنظيم الانتخابات، ودعت جميع الأطراف لدعم هذه العملية.

والتقى السفير الأميركي أيضا رؤساء لجان في المجلس الأعلى للدولة لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وعبر نورلاند عن ارتياحه لأن المجلس الأعلى للدولة عين ممثلين له في لجنة الحوار الدستوري، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش أيضا أهمية قدرة الحكومة على دعم الانتخابات وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية.

وتأتي لقاءات السفير الأميركي بينما تتواتر الدعوات الغربية إلى العودة بسرعة للعملية الانتخابية التي تعطلت في ليبيا بسبب عدم وجود أطر دستورية وقانونية متفق عليها بين مختلف الأطراف.

كما تأتي في ظل خلاف على شرعية المؤسسات، حيث ترفض حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتكليف من مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا).