اليمن.. تدشين فعاليات اليوم الوطني للصمود بمحافظة ريمة

العالم - اليمن

وخلال التدشين أكد عضو مجلس الشوري مسؤول الوحدة الاجتماعية لأنصار الله بالمحافظة حسن محمد طه أن اليمن طوى العام السابع من العدوان بشموخ وإباء وصمود في ظل توحد الجبهة الداخلية لأبناء اليمن الذي أصبح تحالف العدوان اليوم عاجزا ومدحورا بكل ماتعنيه الكلمة.

وأشار طه إلى أن الذكري السابعة لصمود الشعب اليمني تجاه العدوان تجسد معاني العزة والكرامة والصبر والتضحية في مواجهة أعتى عدوان عرفه التاريخ البشري، لافتا إلى أن اليمنيين سجلوا أروع صور الصمود والبطولة في مواجهة أقوى ترسانه عسكرية.

بدوره اعتبر وكيل أول المحافظة محمد الحيدري أن الذكري السابعة لليوم الوطني للصمود محطة هامة وذكري استثنائية نستلهم منها الدروس والعبر وتستمد منها القوة والعزيمة، مشيرًا إلى أن استمرار العدوان لن يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وإصرارا على مواصلة معركة تحرير الأرض من دنس الغزاة والمحتلين.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية معبرة عن المناسبة.