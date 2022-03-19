السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. تدشين فعاليات اليوم الوطني للصمود بمحافظة ريمة

اليمن.. تدشين فعاليات اليوم الوطني للصمود بمحافظة ريمة
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت بمحافظة ريمة اليمنية، فعاليات اليوم الوطني للصمود في وجه العدوان بفعالية خطابية بحضور رسمي وشعبي.

العالم - اليمن

وخلال التدشين أكد عضو مجلس الشوري مسؤول الوحدة الاجتماعية لأنصار الله بالمحافظة حسن محمد طه أن اليمن طوى العام السابع من العدوان بشموخ وإباء وصمود في ظل توحد الجبهة الداخلية لأبناء اليمن الذي أصبح تحالف العدوان اليوم عاجزا ومدحورا بكل ماتعنيه الكلمة.

وأشار طه إلى أن الذكري السابعة لصمود الشعب اليمني تجاه العدوان تجسد معاني العزة والكرامة والصبر والتضحية في مواجهة أعتى عدوان عرفه التاريخ البشري، لافتا إلى أن اليمنيين سجلوا أروع صور الصمود والبطولة في مواجهة أقوى ترسانه عسكرية.

بدوره اعتبر وكيل أول المحافظة محمد الحيدري أن الذكري السابعة لليوم الوطني للصمود محطة هامة وذكري استثنائية نستلهم منها الدروس والعبر وتستمد منها القوة والعزيمة، مشيرًا إلى أن استمرار العدوان لن يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وإصرارا على مواصلة معركة تحرير الأرض من دنس الغزاة والمحتلين.

تخلل الفعالية فقرات إنشادية وقصائد شعرية معبرة عن المناسبة.

روابط ذات صلة

اليمن: إصابة مواطنين و3 أفارقة بانفجار قنبلة عنقودية بصعدة

مسيرات في اليمن تندد بإغلاق ميناء الحديدة وتؤكد رفع الحصار

صنعاء تعلن قبولها الحوار مع السعودية لكن في "بلد محايد"

مسؤول يمني: اليمن يرحب بأي حوار مع دول العدوان في أي دولة محايدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بكيرات: رمضان المقبل سيكون مختلفاً والمقدسيون سيقاومون الاحتلال

الكشف عن إصابة 12 جنديًّا إسرائيليًّا خلال اقتحام مخيم قلنديا

البرلمان الاوروبي يناهض التبييض الرياضي للإمارات

حكومة أوكرانيا: التنسيق مع  روسيا لفتح 10 ممرات إنسانية

العراق.. القبض على 8 متهمين في شجار عشائري خلف 3 قتلى

قديروف: وصول "كتيبة متطوعين" من الشيشان إلى أوكرانيا