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تعليق النشطاء على المكالمة الهاتفية بين بايدن وملك السعودية

السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات" تعليق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وملك السعودية في مساعي واشنطن لبناء دعم دولي لأوكرانيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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