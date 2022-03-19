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الجيش السوري يمنع مرور رتل تركي بريف القامشلي ويطرده

الجيش السوري يمنع مرور رتل تركي بريف القامشلي ويطرده
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

منع حاجز للجيش السوري في قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي مرور رتل للقوات التركي يضم خمس مدرعات عسكرية حاولت التوجه إلى مدينة القامشلي وطردوه من المنطقة.

العالم - سوريا

هذا وشهدت أرياف الحسكة الغربية والشمالية الغربية موجة قصف مدفعي وصاروخي أمس الجمعة، نفذها الجيش التركي والفصائل الموالية له على المنطقة، سبّبت أضراراً مادية، ونزوحاً لعدد من العوائل في اتجاه قرى أكثر أماناً.

وشملت موجة القصف قرى وبلدات تابعة لناحيتي أبو رأسين وتل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي، مع خروج عدد من خطوط التغذية الكهربائية عن الخدمة، نتيجة الاستهداف.

وأكدت مصادر ميدانية للميادين نت أنّ "القصف أصاب قرى خربة شعير وقبور الغراجنة والعبوش في ريف ناحية أبو رأسين، بالإضافة إلى قرى الدردارة وتل شنان وتل جمعة في ريف تل تمر، الأمر الذي أدى إلى أضرار مادية".

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