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نعيم قاسم: يجب أن يكون لبنان سيدًا على أرضه وأن نحرر ما تبقى ونحمي بلادنا من الاعتداءات الاسرائيلية

السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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