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'انزعاج أمريكي' من زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات

'انزعاج أمريكي' من زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن ما اسمته "خيبة الأمل والانزعاج" من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات.

العالم-الامیرکیتان

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، في بيان، “نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد”، على حد تعبيره.

وأضاف البيان: “وكما كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نحن لا ندعم جهود إعادة تأهيل الأسد؛ ولا ندعم تطبيع العلاقات مع الآخرين.. لقد كنا واضحين بشأن هذا مع شركائنا”، بحسب البيان.

وأمس الجمعة، زار الرئيس السوري، بشار الأسد، دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقى بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في الإمارات.

ورحب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بزيارة الأسد والوفد المرافق له، والتي تأتي في إطار “العلاقات الأخوية بين البلدين”، معربا عن خالص تمنياته لسوريا وشعبها أن “يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء”، بسحب قناة الرئاسة السورية على “تلغرام”.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن اللقاء الذي تم في استراحة آل مكتوم في المرموم في دبي “تناول مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين”.

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'انزعاج أمريكي' من زيارة الرئيس الأسد إلى الإمارات