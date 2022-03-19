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الجزائر..هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية

الجزائر..هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

تعرضت ولاية بجاية الجزائرية، صباح اليوم السبت، لهزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات بمقياس ‏ريختر‎.‎

العالم-الجزائر

وحدد المركز الوطني لرصد الزلازل الجزائري الهزة بـ28 كيلو متر شمال شرق رأس كاربون بولاية بجاية، وشعر بها سكان تيزي وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.

ولم تسفر الهزة الأرضية عن أي خسائر بشرية أو مادية، باستثناء بعض حالات الذعر والفزع، حسب بيان من الحماية المدنية الجزائرية.

يأتي هذا بعدما تعرضت ولاية المدية الجزائرية، أمس الجمعة، لهزة أرضية بقوة 4.3 بمقياس ريختر، وتم تحديد مركزها بـ6 كيلو متر شمال شرق العمارية بالولاية.

يشار إلى أن ولاية بجاية الجزائرية شمال شرقي الجزائر تعرضت العام الماضي لهزات أرضية، منها التي بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

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الجزائر..هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية

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