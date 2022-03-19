الأدميرال تنكسيري: الأمن المستدام في الخليج الفارسي ومضيق هرمز خطنا الأحمر

العالم - ايران

وهنأ الأدميرال علي رضا تنكسيري ، في كلمته بحضور حشد من المسؤولين والقادة في بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، بذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر (عج).

وقال: إن المقاتلين الجهاديين والثوريين في كل زمان ومكان ملزمون بالسعي حتى النهاية للدفاع الكامل عن مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية وتوخي الحذر واليقظة الدائمين من نشاطات الاعداء.

وأكد: "دفاعنا هجومي الطابع، وإذا اتخذت أية خطوة تهديدية من قبل أعداء الثورة ، فإننا سنقضي على مصدر ذلك التهديد".

ولفت قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الى ان "الأعداء يخططون باستمرار لتأجيج الفتن وحياكة المؤامرات ، وعلينا رفع مستوى جهوزيتنا القتالية وقوتنا باستمرار من أجل حماية أمن الجمهورية الإسلامية الايرانية بحزم".

وأكد تنكسيري: "لقد عقدنا ميثاقًا مع الإمام والشهداء للبقاء في ظل راية الإسلام ودين الله حتى النفس الاخير وسنبقى الى جانب شعبنا العزيز في مسار الخطوة الثانية للثورة أكثر إصرارًا من أي وقت مضى من أجل بناء الحضارة الاسلامية الجديدة والاستعداد الدائم لبدء ولاية الامام صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)".

وتابع قائد سلاح البحرية للحرس الثوري: على جميع المقاتلين والقادة في سلاح البحرية للحرس الثوري تقييم مشهد المواجهة جيدًا ومراقبة نشاطات الاعداء بعيون ساهرة وعدم الغفلة ولو للحظة واحدة.

ونوه الى انه "في أعقاب المرحلة الثامنة من ضم المعدات المتخصصة تحت السطحية والسفن عالية السرعة والطائرات بدون طيار ، ارتفع مستوى الاشراف والرصد الذكي في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وشمال المحيط الهندي ولن ينعم الاعداء بالراحة للحظة واحدة".

وأكد الأدميرال تنكسيري على الحفاظ على الأمن المستدام في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وقال: "لقد قلنا دائمًا أن الحفاظ على أمن الخليج الفارسي هو من مسؤوليات دول المنطقة فقط وعلى الأجانب مغادرة المنطقة في أسرع وقت ممكن".

وعدّ "التضامن في المنطقة يظهر الأمن المستدام ، وهو خطنا الأحمر ، ولن نتسامح حيال الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ، وسيتم القضاء على أية خطة شريرة أو فتنة لزعزعة أمن البلاد".